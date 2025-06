A Marsala verso la festa di San Giovanni Battista: il programma

Festa di San Giovanni Battista a Marsala sul tema “Disarmate i vostri cuori”. Da venerdì 20 a martedì 24 giugno un programma con le iniziative presso la chiesa-rettoria dedicata al Santo. Venerdì 20: ore 17, confessioni; ore 17.45, inaugurazione della mostra biblica e dei libri sulla vita cristiana; ore 18, santa messa; ore 20,30, cena solidale per sostenere l’azione missionaria del sacerdote marsalese don Enzo Amato in Ecuador (per partecipare chiamare al 3939114018). Sabato 21: ore 17,30, confessioni; ore 18,30, presentazione del libro “Paternità” di Nino Sammartano.

Domenica 22: ore 10,30, santa messa; ore 19, concelebrazione eucaristica in chiesa madre, a seguire processione del Corpus Domini. Lunedì 23: ore 18, santa messa; ore 19, Cantiamo e preghiamo per la pace con “Cori insieme”. Martedì 24: ore 8, apertura chiesa; ore 9,30, santa messa; ore 11.15, santa messa presieduta dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella; ore 12,15, sorteggio solidale; ore 18.30, santa messa; ore 22.45 fuochi d’artificio (a cura del Comune di Marsala). In ogni celebrazione eucaristica si raccoglieranno prodotti per l’infanzia (pannolini, omogeneizzati e vestitini) che saranno donati ai bambini bisognosi di Marsala. La visita alla Grotta della Sibilla e all’antico fonte battesimale sarà consentita gratuitamente il 24 giugno alla presenza del personale di custodia del Parco. Questi gli orari: 10:15/11:15 – 12:00/13:00 – 15: 00/18:00 -19:30/22:00.