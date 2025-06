La Società Canottieri Marsala ha ospitato il Campus Sportivo CIP/INAIL 2025￼

Giovedì 5 giugno, presso la società Canottieri Marsala, presieduta dall’avvocato Renzo Carini, si è svolta la cerimonia di apertura del Campus sportivo organizzato in collaborazione tra il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e l’INAIL. E’ la prima volta che la città di Marsala ospita una manifestazione come questa, grazie alla quale è stato possibile realizzare dei corsi di avviamento allo sport per gli assistiti INAIL con compromissioni fisiche permanenti causate da incidenti sul lavoro. In particolare, un gruppo di dieci utenti, hanno potuto svolgere lezioni di tennis, canottaggio, vela e tiro a segno, seguiti dai loro accompagnatori e dagli istruttori della Società Canottieri, che si sono impegnati al massimo per insegnare le tecniche di base di ognuno di questi sport, grazie anche all’ausilio di attrezzature e imbarcazioni speciali. Ad aprire i lavori della cerimonia di presentazione del progetto è stato il presidente della Società Canottieri, avv. Renzo Carini, che ha sottolineato l’importanza dell’avviamento allo sport per migliorare l’inserimento sociale delle persone che hanno subito danni fisici permanenti a causa di incidenti sul lavoro, e ha ribadito che lo sport è uno strumento importantissimo per superare i limiti fisici, che spesso diventano difficoltà psicologiche.

Sul tavolo dei relatori anche il presidente CIP, Roberto Pregadio, il direttore INAIL, Giovanni Asaro, e l’assessore allo sport del Comune di Marsala, Ignazio Bilardello. A moderare i lavori Valeria Ferranti, delegata provinciale CIP. Sono intervenuti, per i saluti istituzionali: il vice Prefetto Silvia Caponetto; per la Questura, Antonella Vivona; per l’Ufficio Provinciale Scolastico, Pierangelo De Pasquale. “Questo primo Campus del 2025 – afferma Giovanni Asaro, direttore regionale Inail Sicilia – in continuità con i tre Campus già realizzati nel 2024, rientra tra le attività destinate all’orientamento e all’avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità da lavoro, in linea con il piano quadriennale INAIL CIP 2022/2025. I nostri assistiti, provenienti dalle provincie di Enna, Palermo, Trapani, Ragusa e Siracusa, hanno potuto cimentarsi in quattro diverse discipline sportive incrementando l’obiettivo della socializzazione che questa tipologia di eventi promuove, non trascurando la finalità sportiva destinata anche al recupero psicofisico del soggetto che resta centrale”.

“È con grande soddisfazione che, a conclusione di questo campus paralimpico – dichiara Roberto Pregadio, presidente CIP – esprimo il mio sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa esperienza unica. La partecipazione e l’entusiasmo dei nostri atleti ha superato ogni aspettativa, dimostrando che lo sport è un potente strumento di uguaglianza e crescita personale. Insieme, abbiamo costruito non solo un campus, ma una comunità unita dalla passione per lo sport. Siamo determinati a continuare su questa strada, lavorando affinché ogni atleta possa esprimere il proprio potenziale”.