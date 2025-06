Referendum: in provincia di Trapani l’affluenza della mattinata è pari al 3.61%

Urne praticamente deserte in provincia di Trapani per il referendum. Il dato medio dell’affluenza alle ore 12 è pari al 3,61% nelle 460 sezioni del territorio trapanese. La percentuale è la stessa per tutti i quesiti referendari programmati per la consultazione in corso.

La partecipazione maggiore (si fa per dire) si è registrata a Erice (4.97%), Valderice (4.89%) e Paceco (4.21%), mentre il dato più basso è quello di Petrosino (1.99%), Gibellina (2.39%) e Vita (2.51%). A Marsala siamo al 3.16%, a Mazara al 3.81%, a Trapani al 3.36%, a Castelvetrano al 4.03%

In Sicilia l’affluenza è stata, fin qui, pari al 4.47%, con Palermo al 5.09% (il dato più elevato) e Agrigento al 3.23% (il più basso). La media nazionale è invece pari al 7.4%.