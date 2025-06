Omicidio-suicidio a Castelvetrano, trovati morti in casa

Un ennesimo femminicidio a Castelvetrano dove un uomo e una donna sono stati trovati morti in un’abitazione Secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio. L’uomo si sarebbe impiccato dopo aver ucciso la donna che è stata trovata morta nelle scale dello stabile. Sul posto le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

Lei 52enne insegnante, iniziali M. B., lui infermiere al Cervello di Palermo, F. C.

Non si conosce neanche l’identità – al momento – dei due. Ma stando alle prime indiscrezioni sarebbero marito e moglie. Nello specifico, la donna è stata trovata morta nella palazzina di due piani dove abitava col marito in via IV Aprile, nel centro del Paese. I carabinieri hanno trovato la saracinesca del garage aperta e sono entrati dopo aver ricevuto l’allarme forse da alcuni parenti della coppia.