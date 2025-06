Il Liceo Pascasino porta la Sicilia all’Expo 2025 di Osaka

Scuola, arte e futuro si incontrano in Giappone

Una delegazione italiana composta da circa 40 tra studenti, docenti ed esperti ha preso parte all’Expo 2025 di Osaka, all’interno del progetto Campus Scuola Futura, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il tema centrale dell’Expo, “Progettare la società del futuro per le nostre vite”, ha messo in dialogo tradizione, creatività e innovazione tecnologica. L’Italia ha risposto con il concept “L’Arte rigenera la Vita”, dove “arte” è intesa in senso ampio: espressione della creatività e del “saper fare” italiano che ci rende riconoscibili nel mondo.

Le attività didattiche si sono svolte presso il Padiglione Italia, progettato dall’architetto Mario Cucinella e ispirato alla Città Ideale, in un contesto internazionale che ha saputo coniugare innovazione e tradizione.

A rappresentare la Sicilia è stato il Liceo Pascasino di Marsala, con la dirigente scolastica prof.ssa Anna Maria Angileri, le docenti Annelise Galfano e Rossella Nocera, e gli studenti Giorgia Arena e Gabriele Di Dia.

Il Liceo Pascasino, portavoce della Sicilia all’Expo, dimostra come la scuola possa essere un ponte tra culture e un luogo in cui il futuro prende forma. Un’esperienza formativa unica, che ha offerto ai partecipanti un’opportunità concreta per confrontarsi con il mondo e contribuire attivamente alla riflessione su come costruire la scuola e la società del futuro.

Chiara Napoli – Ginevra Gullo – Aurora Ingrande – Rachele Cascio – Monica Zaccaria – Martina Pernice

PascaNews è una pagina all’interno del cartaceo “Marsala C’è”. I contenuti sono realizzati interamente dagli studenti del liceo Pascasino di Marsala.