Consiglio comunale dei Marsala, comunicazioni e debiti fuori bilancio

Presenti 17 consiglieri comunali, l’Assemblea civica di Palazzo VII Aprile ha continuato ieri, lunedì 31 marzo, la trattazione delle delibere relative a diversi sui “debiti fuori bilancio”.

Le immancabili comunicazioni dei consiglieri comunali

Riguardo alle comunicazioni, sono intervenuti Flavio Coppola (servizio assistenza Asacom agli alunni disabili, alla luce sentenza di condanna del Comune, costringere le famiglie a ricorrere al giudice per vedersi assegnato un diritto per il loro figlio significa rifiutare di riconoscere l’ovvio. Gli errori interpretativi non dovrebbero condizionare l’erogazione di un servizio specialistico fondamentale per l’integrazione e l’inclusione scolastica, come quello offerto dal personale specializzato Asacom.);

Rino Passalacqua (ritardi esami istologici; richiesta al sindaco di relazionare in merito ai numeri dei malati oncologici marsalesi coinvolti per attivarsi su come aiutarli; quali nuove iniziative per la sicurezza in città);

Pino Ferrantelli (situazione sanitaria; fognature zona sud non attive; avvisi multe senza controllo pagamenti effettuati dai cittadini; sostituzione dirigente Polizia Municipale che lascia Marsala);

Lele Pugliese (su sentenza alunni disabili); Pino Carnese (situazione sanitaria).

Concluse le comunicazioni, il presidente Enzo Sturiano ha chiuso i lavori aggiornandoli al prossimo 3 aprile, con successive due nuove sedute fissate per l’8 e 10 aprile.