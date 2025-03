Soddisfazioni di categoria per la Marsala Doc da Agrigento a Milano￼

Da Agrigento a Milano, passando per Putignano, gli atleti della Polisportiva Marsala hanno partecipato e concluso la XXI edizione della “Mezzamaratona della Concordia Città di Agrigento”, seconda prova del Grand Prix Fidal regionale. Tra i lilybetani a tagliare per primo il traguardo è stato il giovane Michele Galfano, che con il tempo di 1 ora, 24 minuti e 40 secondi è stato decimo assoluto, su circa 850 arrivati, e secondo nella sua categoria d’età (under 34). A seguire, sempre per la società del presidente Filippo Struppa, hanno concluso la loro fatica Fabio Sammartano (1:34:18), Enzo Lombardo (1:38:13), Thierry Maximilien Morgana (1:39:35), Antonio Pizzo (1:41:27), Gianpaolo Graffeo (1:43:24), Giuseppe Cerame (1:44:53), Diego Roberto Liuzza (1:46:16), Nino Genna (1:46:57), Ignazio Cammarata (1:48:29), Enzo Castiglione (1:48:29).

E poi, nell’ordine, ancora il veterano Ignazio Abrignani, Antonino Puglia, Pietro Sciacca, Vincenzo Frazzitta, Agostino Impiccichè, Pino Valenza, Antonino Chirco, Santino Nizza, Matilde Rallo, Maurizio Bilello, Giuseppe Pipitone, Antonio Tumbarello, Salvatore Bevilacqua, Salvatore Panico, Vincenzo Contrino, Lara Saladino, Giuseppe Genna, Anna Maria Gentile, Isabella Valenti. Dall’altra parte dello Stivale, in cinque hanno partecipato alla mezza “Stramilano”: Ignazio “Ezio” Monistero (1:38:23), Vincenzo Parisi (1:43:12), Gioacchino Sorrentino (1:50:33), Nino Cusumano (1:51:51) e Mimmo Ottoveggio (1:55:56). Michele D’Errico ha, invece, partecipato alla “6 ore” di Putignano, correndo per 62 km e classificandosi 11° assoluto e 1° di categoria, mentre Leonardo Curatolo ha preso parte ad un trail di 80 km a Oitylo (Grecia).