A Castellammare il suolo pubblico per i locali ampliato a 500 metri

«Grazie ai consiglieri comunali che sono rimasti fino a notte inoltrata per portare a termine provvedimenti che hanno grande importanza per l’interesse collettivo. In particolare per quel che riguarda i diritti di cubatura ed il trasferimento di volumetria che ci consentono un percorso trasparente a tutela del nostro territorio. Grazie a quanti si sono spesi». Lo fa presente il sindaco Giuseppe Fausto dopo la seduta del consiglio comunale del 20 marzo.

I consiglieri comunali hanno approvato (9 favorevoli e 3 contrari) il regolamento per la concessione di aree pubbliche connesse alle attività produttive che disciplina le zone del centro città dove, al fine di mantenere il decoro dei luoghi, le concessioni possono essere rilasciate solo per le aree antistanti ed entro i limiti del prospetto delle attività a cui sono collegate. Con 10 voti a favore e 3 astenuti è stato approvato anche lo schema di convenzione tipo per piani particolareggiati attuativi a destinazione residenziale di iniziativa privata, con un adeguamento al nuovo codice dei contratti e il rilascio dei permessi di costruire se vengono completate le opere di urbanizzazione.

Infine è stato approvato (10 favorevoli 3 contrari) il nuovo regolamento sui diritti di cubatura e il trasferimento di volumetria che porta le distanze di trasferimento della volumetria dei terreni agricoli da 200 a 500 metri, come da emendamenti presentati dai consiglieri Di Simone, Ciufia, Barone, Mercadante, Corbo e D’Aguanno e condivisi dall’amministrazione comunale. Inoltre, per il trasferimento nel lotto di partenza diventa essenziale l’assenza di costruzione. Possibile il trasferimento di cubatura dai lotti liberi ai lotti con edificazione già presente. «Quello votato dal consiglio comunale è un provvedimento importantissimo per la tutela del nostro territorio e certamente migliorativo per l’impatto costruttivo –spiega il sindaco Giuseppe Fausto-. Ringrazio ancora tutti i consiglieri comunali per il senso di responsabilità e la collaborazione».