Truffò un’anziana trapanese, arrestato catanese che si finse carabiniere

I carabinieri hanno arrestato per truffa un catanese di 34 anni che si è finto carabiniere per raggirare una anziana donna di Trapani, utilizzando la sperimentata tecnica che prevede la richiesta di immediata di denaro per risolvere un guaio in cui si sarebbe cacciato un parente prossimo della vittima. Con questo espediente il catanese è riuscito a farsi consegnare dalla donna 10 mila euro in banconote e gioielli. L’anziana, però, si è resa conto quasi immediatamente del raggiro e ha subito allertato i carabinieri che sono riusciti, mediante visione dei filmati degli impianti di videosorveglianza della zona, a individuare prontamente la targa della Fiat 500 a bordo della quale il malvivente si era allontanato, constatando che era stata noleggiata a Catania proprio dal 34enne.

Il truffatore è stato individuato e fermato nell’area di servizio in contrada Gelso bianco. I militari hanno recuperato, nelle tasche del suo giaccone, due buste che contenevano ciò che l’anziana gli aveva consegnato a Trapani. Il 34enne è stato perciò portato in caserma assieme al malloppo, sulla cui provenienza, ovviamente, nei concitati momenti della cattura non ha saputo fornire giustificazioni.