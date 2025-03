Il Garante dei detenuti consegna 2.500 di coperte anche per le carceri trapanesi￼

Sono state consegnate le 2.500 coperte acquistate con i fondi del bilancio regionale e destinate a quindici istituti penitenziari siciliani che ne avevano fatto richiesta. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti della Regione Siciliana guidato da Santi Consolo, mira a garantire migliori condizioni di vita ai detenuti durante i mesi invernali. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha espresso il suo apprezzamento: «Questa è una dimostrazione concreta di attenzione verso chi vive la condizione di detenuto. Il mio governo sarà sempre in prima linea nel sostenere progetti di questo genere e nel promuovere ulteriori azioni a favore della dignità delle persone carcerate e del loro reinserimento sociale». «Nei periodi più freddi dell’anno– ha osservato Consolo – in molti istituti penitenziari, dove il riscaldamento potrebbe risultare insufficiente, una coperta in più può fare la differenza. La distribuzione è avvenuta in base alle necessità manifestate dagli istituti di pena interpellati dal nostro ufficio, con l’intento di migliorare le condizioni di vita delle persone recluse».

Questa la ripartizione delle coperte:

Casa circondariale (Cc) Pagliarelli: 1200; Casa di reclusione (Cr) Augusta: 362; Cc Giarre: 58; Cc Enna: 72; Cr Favignana: 61; Cc Messina: 217; Cc Piazza Armerina: 87; Cc Sciacca: 16; Cc Trapani: 253; Cc Termini Imerese: 29; Cc Castelvetrano: 58; Istituto penale per minorenni (Ipm) Catania: 38; Ipm Acireale: 15; Ipm Caltanissetta: 15: Ipm Palermo: 11.