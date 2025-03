A Petrosino morta una donna aggredita da un cane

Da stamani diverse le voci che si rincorrevano da Petrosino fino alla conferma: una donna, ultrasessantenne, nei pressi dello Stadio Municipale con il suo cagnolino nella sua abitazione, è stata attaccata da un cane (anche se pare siano stati due), probabilmente un randagio anche se è la Polizia che, intervenuta sul posto, dovrà indagare per capire meglio la dinamica e soprattutto se l’altro animale era veramente libero sul territorio e senza microchip. La donna nel tentativo di salvare il suo cane dall’aggressione dell’altro, è rimasta vittima della ferocia del cane che l’ha azzannata mortalmente. Per lei non c’è stato nulla da fare.