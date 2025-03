Linea ferroviaria interrotta sulla Marsala-Mazara, una persona è stata investita

Da questa mattina dalle 6.30 circa, la linea ferroviaria da Mazara del Vallo a Marsala è interrotta e non transitano al momento più i treni che non circolano perchè c’è un accertamento dell’autorità giudiziaria per una persona che è stata probabilmente investita sulla linea ferrata tra le due città. L’uomo è gravemente ferito ed è stato trasportato in condizioni critiche in ospedale. Al momento le indagini sono in corso e la Polfer è sul posto, che al momento non è stato comunicato. Naturalmente in questi casi sono previsti dei bus sostitutivi. Anche il treno che da Mazara procede verso Palermo è stato cancellato.