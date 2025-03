Autostima e dintorni

L’autostima è la base della nostra realizzazione personale. Ma cos’è davvero? Chiarire il significato che le attribuiamo è il primo passo per rafforzarla.

Step 1: Definisci la tua Autostima

Chiediti:

• Cos’è per me l’autostima?

• Cosa mi ha impedito finora di svilupparla?

• Cosa significa per me avere autostima?

Step 2

Adesso individua una persona che ammiri, un modello di riferimento che incarni ciò che per te significa avere autostima.

Step 3

Osserva il tuo modello: quali azioni,caratteristiche,comportamenti indicano la sua autostima?

Uno dei presupposti della pnl dice che ognuno di noi ha dentro di se’ tutte le risorse per raggiungere il proprio obiettivo.

Step 4:

Pensa a un momento in cui ti sei sentito sicuro,orgoglioso,soddisfatto.

In una parola,degno di autostima.

Nota le emozioni e dove le percepisci nel corpo. Intensificale, lasciati attraversare da quelle sensazioni e vivile. Associati ad esse.

Step 5:

Adesso chiudi gli occhi e immagina te stesso con le qualità e caratteristiche che hai individuato nel tuo modello di riferimento.

Nota come ti muovi? Come parli? Come ti vedono gli altri? Associa il tuo stato d’animo alla tua immagine futura e interiorizzala.

Adessoi individua 10 azioni da fare subito con la nuova percezione che hai di te e FALLE!

In conclusione:

L’autostima non è qualcosa di genetico o esterno a te.

L’autostima non si trova fuori, si costruisce dentro. E tu hai già tutto ciò che serve.