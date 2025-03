Marsala: due divieti di accesso al centro storico per cittadini stranieri “rei” del machete

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Marsala ha dato esecuzione a due provvedimenti di Divieto di Accesso ai pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento (c.d. D.A.C.Ur) del Centro storico di Marsala, rispettivamente per la durata di due e tre anni, emessi dal Questore di Trapani Giuseppe Felice Peritore, la cui istruttoria è stata curata dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Trapani.

I D.A.C.Ur. sono stati inflitti nei confronti di due giovani cittadini extracomunitari di nazionalità tunisina, con numerosi precedenti per reati contro la persona, resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo d’armi e rapina aggravata in concorso. Gli stessi, nel decorso mese di gennaio, erano stati trovati in compagnia del responsabile di una violenta aggressione verificatasi ai danni di un giovane marsalese a cui hanno rivolto un machete in testa. La Questura di Trapani ha, inoltre, irrogato il provvedimento del foglio di via obbligatorio, inerente il divieto di fare ritorno presso il Comune di Marsala per la durata di tre anni, a carico di un terzo soggetto tunisino, anch’egli coinvolto nelle vicende sopra descritte.