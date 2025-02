Contrasto alla criminalità minorile, 142 denunciati in tutta Italia

ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa nella notte una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, finalizzata al contrasto della criminalità giovanile.142 giovani sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, tra loro 29 minorenni. Nel corso dell’operazione sono state tratti in arresto in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto 60 maggiorenni e 13 minorenni per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti.Nell’attività di contrasto sono stati impiegati oltre 1000 poliziotti e ha riguardato le province di Alessandria, Ancona, Arezzo, Bari, Bergamo, Biella, Bologna, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Chieti, Cremona, Fermo, Firenze, Forlì Cesena, Frosinone, Genova, Imperia, L’aquila, Latina, Lecco, Livorno, Lucca, Messina, Milano, Napoli, Novara, Oristano, Palermo, Perugia, Pesaro-Urbino, Piacenza, Pisa, Prato, Roma, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rovigo, Teramo, Torino, Treviso, Verbano Cusio Ossola e Verona. Gli agenti delle Squadre Mobili, dei Reparti Prevenzione crimine e di altri uffici della Polizia di Stato hanno controllato, soprattutto in aree di spaccio e c.d. “movida”, circa 13mila giovani, di cui 3000 minorenni. Sono stati controllati complessivamente 150 immobili, di cui 2 istituti scolastici e 23 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, nonchè diversi luoghi di aggregazione come piazze, giardini pubblici, aree limitrofe alle stazioni ferroviarie, centri commerciali, esercizi commerciali. A seguito delle verifiche sono state elevate anche 198 sanzioni amministrative di diversa natura, in particolare per uso di sostanze stupefacenti e somministrazione di bevande alcoliche a minori. Sono stati controllati 2700 veicoli ed elevate più di 90 sanzioni per violazione al codice della strada. Nel corso delle perquisizioni, in cui sono stati recuperati numerosi oggetti provento di furto, tra cui collane d’oro, cellulari e 50.000 euro in contanti, sono state sequestrate 8 pistole, di cui 2 a salve e 1 da soft-air modificata, un fucile a canne mozze, un silenziatore e munizionamento di diverso calibro, 15 coltelli e diversi oggetti atti ad offendere o idonei alla commissione di reati contro la persona e il patrimonio, tra cui una mazza di ferro riadattata a mazza da baseball, 1 rompi ghiaccio e 1 spray urticante. Sono stati sequestrati 2 kg di cocaina, 10 kg di cannabinoidi e quantitativi di sostanze stupefacenti e psicotrope idonee a produrre circa 350 dosi tra eroina, shaboo, ecstasy e anfetamine. Sono stati individuati 600 profili social inneggianti all’odio e alla violenza fisica, anche contro appartenenti alle Forze di Polizia, nonchè all’uso delle armi da fuoco e da taglio, che saranno segnalati alle competenti Autorità giudiziarie per l’eventuale oscuramento. Sono state accertate condotte criminali poste in essere in gruppo o singolarmente da giovani dediti principalmente a reati contro la persona, il patrimonio o in materia di stupefacenti e di armi nonchè a comportamenti illeciti che sfociano anche in forme di discriminazione e odio. Le condotte prevalenti, anche pubblicizzate nel web dagli stessi autori, sono riconducibili ai delitti di tentato omicidio, lesioni, rissa, danneggiamento, estorsione, furto, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione illegale di armi e strumenti atti ad offendere. A Milano i controlli si sono concentrati in alcune aree dove si registra un alto numero di episodi criminosi legati ai gruppi giovanili di strada. Nel quartiere Quarto Oggiaro è stato smantellato un hub di droga gestito da un giovane italiano.Sempre a Milano, nel corso delle attività, tra le altre cose è stato sequestrato un fucile a canne mozze. A Bologna, nel corso di un controllo presso la comunità per minori stranieri non accompagnati, 3 soggetti sono stati arrestati a seguito di una violenta aggressione nei confronti degli operatori e, a seguito della convalida del provvedimento, il Gip ha disposto per loro la misura cautelare in carcere presso l’IMP. Altri 4 giovani stranieri sono stati sottoposti a fermo, perchè indiziati di alcune rapine violente perpetrate nel centro città, mentre un minore italiano è stato tratto in arresto in flagranza di reato per tentata rapina e resistenza a P.U. A Piacenza sono state eseguite 3 ordinanze di custodia in carcere per tentato omicidio a carico di soggetti di nazionalità egiziana e tunisina, responsabili degli accoltellamenti avvenuti a per il controllo delle piazze di spaccio cittadine.Sempre a Piacenza sono stati denunciati tre giovani con precedenti per furto ai danni di anziani: nel loro veicolo sono state sequestrate quattro sacche di monete, da utilizzare come espediente per distrarre le vittime con la tecnica delle “monetine cadute in terra” e per sottrarre loro borse ed effetti personali.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency