Bias di conferma: cos’è e come ci limita

Il bias di conferma è un meccanismo mentale che ci porta a cercare, interpretare e ricordare solo le informazioni che confermano le nostre convinzioni, ignorando quelle contrarie. Questo influenza profondamente il modo in cui vediamo il mondo e prendiamo decisioni. Ad esempio, se vuoi comprare un telefono e hai già un marchio preferito, tenderai a leggere solo recensioni positive su quel modello, trascurando le critiche. Così, la tua scelta sarà basata più su ciò che vuoi credere che su un’analisi obiettiva. Il problema è che questo atteggiamento crea una “bolla” in cui le informazioni che ti mettono in discussione vengono scartate, limitando la tua capacità di prendere decisioni realmente vantaggiose. Per contrastare il bias di conferma, è utile sospendere il giudizio e chiedersi: “E se mi stessi sbagliando?”. Cercare attivamente opinioni diverse e valutarle con mente aperta ti permetterà di fare scelte più consapevoli e di ampliare la tua prospettiva sul mondo.