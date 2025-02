Gigi D’Alessio al Barbera di Palermo con la Fondazione Dragotto, incasso in beneficenza

PALERMO (ITALPRESS) – Gigi D’Alessio è pronto a scendere in campo allo stadio Renzo Barbera di Palermo con “SICILY FOR LIFE – GIGI & FRIENDS”: l’appuntamento è il 20 giugno nel capoluogo siciliano, per una indimenticabile serata di musica e una importante iniziativa di solidarietà. Un live che si annuncia imperdibile e che vede impegnati in prima linea Gigi e la Fondazione Tommaso Dragotto. Un grande concerto il cui ricavato, al netto delle spese di produzione, sarà destinato alla costruzione di un poliambulatorio a Palermo dedicato alle malattie rare per i bambini del Sud Italia. Lo show vedrà D’Alessio sul palco insieme ad ospiti speciali, tra i più amati artisti e cantanti del panorama italiano per aiutare i piccoli pazienti, con duetti epocali, performance inedite e tante altre straordinarie sorprese. Un appuntamento all’insegna della solidarietà e dell’amicizia, per cantare insieme le sue canzoni più iconiche e amate dal pubblico, entrate nel cuore di 3 generazioni di italiani e non solo.

“La sofferenza di un bambino malato si allarga a chiunque gli stia accanto perchè è la vita stessa che sfiorisce ancor prima di sbocciare – ha spiegato nel corso di una conferenza stampa Tommaso Dragotto, presidente dell’omonima Fondazione -. L’evento Sicily for life-GIGI & Friends è una straordinaria, e corale, canzone d’amore peri bambini, un invito a donare, lì dove ancora mancano, cure e speranza ai meno fortunati ed alle loro famiglie non più costrette a vivere il triste fenomeno della mobilità sanitaria alla ricerca di strutture idonee a terapie e competenze specialistiche. Con questo progetto la Fondazione Tommaso Dragotto si impegna ad agire sul territorio con un intervento strutturale destinato a restare nel tempo. Vi invito ad unirvi a noi, a partecipare in tanti ed a donare con il cuore”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla: “Rivolgo il mio ringraziamento alla Fondazione Dragotto per l’iniziativa che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per la realizzazione del padiglione pediatrico, per la quale c’è il pieno sostegno da parte dell’amministrazione comunale. Tanti artisti sul palco che verrà allestito allo stadio Barbera che si esibiranno per una giusta e importante causa che rappresenterà un altro valore aggiunto della città”.

L’intero incasso al netto dei costi di produzione, quindi, verrà destinato alla struttura che insiste all’interno di Villa Belmonte, di proprietà del Policlinico. La struttura di circa 1.000 metri quadrati, in disuso da molti anni, verrà totalmente ristrutturata e adibita all’accoglienza dei piccoli pazienti: ambulatori specialistici, sale mediche, reparti diagnostici. “Esprimo la massima gratitudine alla Fondazione Dragotto, promotrice di questo progetto straordinario per creare un centro di eccellenza per le malattie rare pediatriche presso il nostro Policlinico – ha affermato la Direttrice Generale del Policlinico, Maria Grazia Furnari -. Le malattie rare pediatriche rappresentano una realtà che spesso mette a dura prova bambini e famiglie, sia dal punto di vista clinico che emotivo. Troppo spesso, chi è colpito da queste condizioni deve affrontare un percorso di diagnosi e cura complesso e frammentato, con difficoltà nell’accesso a risorse adeguate e specializzate. La realizzazione di un poliambulatorio dedicato direttamente all’interno del nostro ospedale ci consentirà di colmare queste lacune e offrire una risposta concreta e coordinata. Siamo onorati che la Fondazione Dragotto abbia scelto la nostra Azienda ospedaliera universitaria per un’iniziativa così importante. Noi siamo pronti a fare la nostra parte e ci impegniamo a garantire che il futuro centro possa diventare un punto di riferimento non solo per il nostro territorio, ma per la Regione e l’intero panorama medico nazionale”.

“Mi associo ai ringraziamenti alla Fondazione Dragotto espressi già dalla Direttrice generale – ha commentato Alberto Firenze, Direttore Sanitario del Policlinico -. La collaborazione tra istituzioni sanitarie, enti filantropici e la generosità della comunità rappresenta il vero motore di un cambiamento positivo. Questo progetto segna un passo fondamentale per il nostro ospedale e per il sistema sanitario territoriale nel suo insieme. Il nuovo poliambulatorio non sarà soltanto un luogo di cura, ma anche una struttura all’avanguardia in cui convergeranno competenze multidisciplinari, ricerca avanzata e assistenza integrata. Le malattie rare pediatriche rappresentano una delle sfide più complesse e delicate del nostro sistema sanitario e la possibilità di realizzare una struttura altamente specializzata nella nostra Azienda ospedaliera universitaria è un atto di risposta concreta e di grande valore per la comunità, un progetto che racchiude ricerca, innovazione e umanità. Il centro pediatrico per le malattie rare diventerà un punto di eccellenza dedicato, in cui bambini affetti da patologie rare potranno trovare un punto di riferimento per diagnosi precoci, cure specialistiche e un accompagnamento multidisciplinare”.

“Vogliamo regalare al pubblico emozioni e speranza – ha dichiarato D’Alessio che ha annunciato che con lui ci saranno anche Fiorella Mannoia, suo figlio, Clementino e Geolier – con una serata di grande musica che è anche un progetto concreto per i più piccoli e per le loro famiglie. Insieme alla Fondazione Dragotto ci impegniamo per contribuire a regalare un futuro migliore e un più facile accesso alle cure ai bambini del Sud, spesso costretti insieme ai loro cari ad affrontare lunghi e difficili viaggi per diagnosi e terapie”.

I biglietti per “SICILY FOR LIFE – GIGI & FRIENDS” prodotto da GGD, Friends & Partners, organizzazione locale a cura di Punto e a Capo, in collaborazione con Sicily by Car e Lama Optical, sono già disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Info su www.friendsandpartners.it. Venduti oltre 25 mila taglia di, si va verso il sold-out e tra le ipotesi c’è anche quella di fissare un’ulteriore data. L’evento sarà trasmesso in prima serata o su Rai 1 o su Canale 5.

