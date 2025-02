Liceo Pascasino e Unicef: adottiamo una pigotta per ogni bambino

Il liceo Pascasino ha preso parte al progetto Unicef Scuola amica. Dopo un incontro organizzativo tenuto con la dott.ssa Domenica Gaglio, dell’Unicef di Trapani, gli studenti delle classi IIIQ e IVC, guidati dalle docenti Rossella Nocera e Antonia Tantaro, hanno realizzato, insieme agli alunni delle classi I C e I F della Scuola secondaria di Primo grado Garibaldi – Pipitone, numerose pigotte. Si tratta di bambole speciali, realizzate a mano con la stoffa, simbolo di solidarietà e cultura, per donare ad un bambino la speranza di una vita migliore. Si è voluto così sensibilizzare gli studenti riguardo al valore del volontariato e dell’artigianato, stimolando la loro creatività e allo stesso tempo promuovendo attività di supporto ai più bisognosi. Gli studenti sono stati invitati a portare il materiale necessario (tessuti, scampoli, lane, bottoni, aghi e filo) per la realizzazione delle bambole. L’obiettivo finale è stato quello di promuovere l’adozione delle pigotte al fine di contribuire alla raccolta fondi Unicef. Sono stati organizzati anche due mercatini di beneficenza, uno aperto alla città e uno all’interno della scuola. Un importante progetto portato a termine che ha lasciato a tutti gli studenti la consapevolezza che la solidarietà e l’impegno possono e devono diventare un habitus quotidiano se si vuole fare qualcosa di concreto per chi si trova in condizioni di vita svantaggiate e difficili.

Arianna Sandri – Desirè Valenti – Elisa Marino – Celeste Belsito – Serena D’Alberti – Flavia Raia

