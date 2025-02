L’amore visto dai bambini in mostra a Marsala

A Marsala in via Sarzana, 32, presso lo Studio d’Arte di Michaela Di Caprio si terrà una collettiva in cui esporranno i bambini in occasione di San Valentino. L’inaugurazione è prevista oggi per le 18.30 con la collaborazione di Maltilde Scarrino. La mostra sarà visitabile fino al 26 febbraio dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19, il sabato solo di pomeriggio. L’amore visto con gli occhi di un gruppo di bimbi tra i 4 e i 9 anni. Al Cinema Golden arriva in sala Captain America – Brave New World alle ore 17, 19 e 21.