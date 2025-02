A Petrosino tanti entusiasmo per il Carnevale 2025 e gli Shakalab

Petrosino si prepara a vivere un Carnevale 2025 straordinario, che animerà le strade della città dal 1 al 4 marzo con un programma ricco di eventi, colori, musica e tradizione. Saranno quattro giorni di festa dedicati al divertimento di grandi e piccoli, con la spettacolare sfilata dei carri allegorici, l’energia travolgente delle esibizioni dei gruppi, la Via del Gusto con le migliori specialità enogastronomiche del territorio, il Carnevale dei Bambini con attività e intrattenimento pensati per i più piccoli e un Luna Park che regalerà emozioni a tutta la famiglia. Lunedì 3 marzo l’atmosfera di festa raggiungerà il suo apice con l’attesissimo concerto degli Shakalab, una delle band più amate del panorama reggae e hip hop italiano, che salirà sul palco per regalare al pubblico una serata indimenticabile.

“Il Carnevale di Petrosino è un evento imperdibile che ogni anno coinvolge un’intera comunità in un’esplosione di creatività e allegria – dichiara il Sindaco Giacomo Anastasi -. È un appuntamento che ormai possiamo definire storico e che è diventato un tratto distintivo della città di Petrosino. Cinque i carri allegorici che sfileranno per le vie cittadine e tanta passione e tanto entusiasmo. Un ringraziamento a tutti i volontari che da novembre lavorano ai carri allegorici e alle coreografie e alla Regione Siciliana che quest’anno ci permette di fare crescere ancora di più l’intera manifestazione – conclude il Sindaco – Vi aspettiamo per vivere insieme quattro giorni di magia e divertimento”.