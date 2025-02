“BABYGIRL al cinema: dominazione e sottomissione a parti “invertite”

Una pellicola dalla trama ardita, che analizza il concetto della dominazione e della sottomissione a parti “invertite”. Una CEO matura che obbedisce a uno stagista molto più giovane.

Il tema potrebbe far cadere facilmente nel tranello dei mille cliché e stereotipi, ma in questo caso viene affrontato con realismo e profonda seduzione, combattendo un tanto cavernicolo quanto paradossalmente attuale costrutto sociale: le donne, alla pari degli uomini (se non di più), hanno fantasie sessuali che vogliono concretizzare.

Nicole Kidman buca lo schermo in una delle performance più kinky della sua carriera.