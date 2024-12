Un incidente mortale si è verificato in contrada Scacciaiazzo, nel versante sud di Marsala. Una donna ultrasettantenne è rimasta vittima di uno scontro, pare secondo le prime ricostruzioni, per un mancato stop di un’altra vettura.

Dolore straziante dei familiari giunti sul posto. La donna aveva finito la sua giornata in negozio. Si tratta di A. C. 70 anni, ha una bottega in zona Ciavolo vicino la scuola.