Marsala, sull’agricoltura la relativa commissione consiliare richiede una seduta aperta

La commissione del Comune di Marsala che si occupa di agricoltura, tramite il suo presidente Vito Milazzo una richiesta tendente ad una riunione aperta del Massimo Consesso Civico sull’argomento.

Visto il grave momento attraversato dal comparto si rende necessario, affermano i componenti della commissione consiliare, affrontare il tema confrontandosi con le proposte dell’intera città ed in modo particolare con gli operatoti del comparto, per individuare soluzioni da mettere in campo con celerità.

Pertanto si cheide nella nota rivolta al presiodenmte del Consiglio comunale Enzo Sturiano la convocazione di una seduta aperta con una solerte celerità.