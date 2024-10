I Carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo hanno arrestato un pregiudicato 37enne del posto per il reato di furto aggravato.

I militari dell’Arma, durante un servizio perlustrativo notturno, nel transitare nella centralissima via Crispi hanno notato il 37enne che correva per le vie del centro con il volto travisato. Dopo un breve inseguimento l’uomo veniva fermato e trovato in possesso di circa 270 euro presumibilmente asportati poco prima dai distributori di un coffe service, che è risultato essere stato danneggiato e ripulito del denaro contenuto.

A seguito della perquisizione personale veniva inoltre recuperato e sottoposto a sequestro un coltello di con una lama di 11 cm che l’uomo portava con sé.

A seguito dell’udienza di convalida è stata applicata nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.