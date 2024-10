L’aeroporto di Palermo chiuso per allagamenti, voli dirottati anche a Birgi

L’aeroporto di Palermo ha fermato la propria attività a causa degli allagamenti in alcune sale del terminal, in particolare modo nell’area bagagli. Anche le piste sembrano aver accumulato molta acqua piovana.

Si sono verificati anche interruzioni di elettricità che hanno impedito le normali attività di arrivi e partenze. Gesap ha attivato il Pet – Piano di Emergenza Terminal e i passeggeri sono stati fatti defluire verso l’esterno della struttura, visto che si prevedono tempi lunghi per il ripristino degli impianti. In questo momento, diversi voli sono stati deviati in altri scali siciliani, tra cui Birgi e Catania. Nella città etnea però ci sono problemi con grandi allagamenti, soprattutto nelle zone sotto il vulcano.