Migrante sbarca al Porto di Palermo sotto un tir e muore schiacciato

Un migrante di origine tunisina, nascosto sotto un tir per sbarcare al porto di Palermo, è morto schiacciato dal mezzo pesante. E’ accaduto ieri sera sulla nave Splendid della Gnv partita dal porto di Tunisi de La Guolette. Secondo una ricostruzione il giovane, che aveva eluso i controlli, è morto schiacciato dell’autoarticolato durante le operazioni di manovra. Le indagini sono condotte dalla Capitaneria di porto. L’uomo di circa 30 anni, è stato subito soccorso ma per lui non c’è stato nulla da fare.