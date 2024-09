Uno dei cestisti più forti al mondo, stella dell’NBA americana, LeBron James, si trova in giro per le saline di Marsala. La stella dei lakers è in zona – non per il torneo di basket che vede il Trapani in finale nel Preseason Tournament come si pensava – ma semplicemente per un tour delle Isole Egadi. Un giro anche a Palermo e alle Saline Genna per ammirare uno dei panorami esclusivi siciliani più suggestivi, così come raccontano le sue stories Instagram.