Marsala: incidente al porto tra auto e moto, due feriti

Un incidente stradale, questa sera, si è consumato nella strada che attraversa il porto di Marsala. Una moto di grossa cilindrata condotta da un uomo con a bordo il figlio minore, per motivi in corso di accertamento, ha urtato una vettura che procedeva nella stessa direzione, precisamente una jeep bianca. Ad avere la peggio il conducente del mezzo, finito a terra assieme al figlio. I primi soccorsi sono stati prestati dai passanti mentre poco dopo sono arrivati gli ispettori della Polizia Municipale Genna e Di Giovanni per rilevare il sinistro. Le ambulanze del 118 hanno trasportato entrambi gli infortunati al Pronto Soccorso di Marsala. Traffico interrotto nell’area e nelle vie di accesso limitrofe per consentire le operazioni di soccorso.