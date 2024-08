Tentato omicidio, 23enne sparato all’addome: è grave

Un ventitreenne di Joppolo Giancaxio (Agrigento) è ricoverato, in gravi condizioni, all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo essere stato colpito all’addome da un proiettile sparato con una pistola. Subito soccorso, è stato portato alla guardia medica di via Erice da dove è stato richiesto l’intervento del 118 e l’ambulanza lo ha trasferito al pronto soccorso.

Il proiettile avrebbe attraversato il polmone, andandosi a conficcare a metà della colonna vertebrale, dopo aver sezionato il midollo spinale. Il ragazzo è ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento ed è in gravissime condizioni: rischia di restare paraplegico. I carabinieri, coordinati dalla procura di Agrigento, si stanno occupando delle indagini e nelle prossime ore potrebbe scattare un fermo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri nei pressi di un locale, in zona via Kennedy a Joppolo Giancaxio, vi sarebbe stata una lite fra giovanissimi e durante il tafferuglio qualcuno ha sparato e il ventitreenne è rimasto ferito. I militari dell’Arma hanno già portato in caserma più giovani che, al momento, vengono ascoltati per ricostruire cosa sia accaduto e per identificare l’autore del ferimento.