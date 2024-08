Notizie macabre arrivano da Mazara del Vallo. Sembra che sia stato avvistato un cadavere in mare. Il corpo galleggiava nelle acque di fronte alla nota Baia del Conte. La guardia costiera lo ha recuperato dopo la segnalazione. Inizialmente si pensava potesse essere un migrante ma sembra che non sia così. La Polizia sta indagando per scoprire la sua identità ed accertare le cause della morte.