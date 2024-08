“Egadi Estate 2024”: il 23 e 24 agosto torna Blu Fest, due giorni di sensibilizzazione ambientale 

Il 23 e il 24 agosto si terrà in Piazza Madrice, a Favignana, la seconda edizione dell’Egadi Blu Fest, il Festival diffuso dedicato alla sensibilizzazione ambientale, organizzato dal Comune con l’Area Marina Protetta e PubliNews e la collaborazione della Pro Loco e di Peralta Production. Anche quest’anno l’evento sarà l’occasione per approfondire temi legati alla tutela dell’ambiente marino e promuovere le buone pratiche per la salvaguardia del mare.La manifestazione si aprirà venerdì 23 agosto, alle ore 21.30, con il talk show “Ti racconto il mare e… lo sviluppo sostenibile”, un momento di riflessione su alcune delle più rilevanti tematiche ambientali.

Durante l’incontro si discuterà, con la partecipazione degli ospiti, delle problematiche legate alla salvaguardia dell’ambiente marino e delle sfide da affrontare per raggiungere la sostenibilità. La serata proseguirà, alle ore 22.30, con il concerto del Mauro Carpi Quintet. Il secondo giorno si aprirà con un evento all’insegna del gusto e della tradizione. Alle ore 21.00 prenderà il via cooking show “Il piatto del giorno”, con lo chef Francesco Bonomo, che culminerà con una degustazione finale. A seguire, verrà proiettato il documentario “L’Erba di Poseidone”, che racconta il progetto di tutela della Posidonia Oceanica, nato nell’Area Marina Protetta delle Egadi, che ha contribuito alla salvaguardia e alla conservazione della prateria sommersa più grande del Mar Mediterraneo. A concludere la serata e a intrattenere il pubblico durante il cooking show e dopo la proiezione, ci saranno la voce e la chitarra della talentuosa Enrica Crimi. La conduzione dell’evento è affidata a Ninny Bornice.“L’Egadi Blu Fest è un’occasione preziosa per sensibilizzare la comunità e i visitatori sul valore inestimabile delle nostre risorse marine”, dice Francesco Forgione, sindaco di Favignana e presidente dell’Area Marina Protetta Isole Egadi. “La tutela dell’ambiente non è solo una priorità per il nostro Comune, ma un impegno quotidiano per preservare la bellezza e la biodiversità del nostro territorio. Con questo Festival, vogliamo trasmettere l’importanza di un’azione collettiva per la protezione del mare e la promozione di uno sviluppo sostenibile, in armonia con la natura che ci circonda”.”Le attività costanti e gli interventi continuati per la sostenibilità devono trovare anche un momento di esposizione e dibattito”, dice il direttore dell’Area Marina Protetta Salvatore Livreri Console. “La conservazione della Natura, oggi Legge Europea, necessita del massimo grado di consapevolezza dei cittadini. Eventi come questo sono un’importante occasione per approfondire i temi legati alla tutela dell’ambiente marino e per promuovere le buone pratiche per la salvaguardia del mare”.