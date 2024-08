“Fiori dal Coro Due-Etti” con Marco Messineo e…

Come ogni martedì, una nuova puntata della seconda edizione di “Fiori dal Coro DUE-ETTI”, curato da Marco Messineo. Il format del programma, che lo scorso anno ha ottenuto molto successo, mischia, il serio e il faceto, ma sostanzialmente raccontando storie di vita e riflessioni sullo stato dell’arte, marsalese e non. Non più i celeberrimi “divani” della nostra redazione, ma il salotto stracolmo di libri dello zio di Marco, Nicolò Milazzo, deceduto pochi mesi fa e a cui il programma è idealmente dedicato, diventa infatti il cuore pulsante delle interviste con i tanti artisti della nostra provincia e… non mancheranno ad ogni modo altri luoghi, le riprese, infatti sono state effettuate in vari posti della nostra città. La più grande novità è che in ogni puntata ci saranno più artisti a condividere le loro storie e ad interagire tra loro.

La prima puntata con Riccardo Sciacca e tanti ospiti potete rivederla QUI, la seconda con i Kinisia Blues Band QUI, la terza puntata con Claudio Forti & Band QUI, la quarta con Peppe La Commare QUI, la quinta con Diana D’Angelo QUI, la sesta con Pietro Li Causi QUI, la settima puntata con Alessandro Orlando QUI.

L’ottava e ultima puntata di stagione, per questo mese di agosto, è con lo stesso autore del programma, Marco Messineo che racconta il suo lungo percorso tra musica e cinema con i contrappunti di Pierpaolo Marino, Warco/Marco Bilardello, Dario Li Voti, Emilio Vinci, Gregorio Caimi, Abele Gallo e tanti altri camei. Guest Star sempre Matteo Di Girolamo, sigla: Post Scriptum.

