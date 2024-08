Trapani riscopre la musica (pop), in piazza circa 10mile persone per il Green Valley. VIDEO

Una piazza gremita così, la Vittorio Emanuele II, non si vedeva a Trapani da molto, molto tempo. L’occasione è stata quella del Green Valley Pop Fest, Festival musicale itinerante che per la sua terza edizione ha scelto la costa ovest della Sicilia. Tanti i nomi che si sono esibiti e che si sono presi gli applausi di chi era in piazza sotto il sole sin dal pomeriggio: Alessandra Amoroso, Irama, Tony Effe, Ernia, Sophie And The Giants, Hugel, Il Pagante, Merk & Kremont, Michelangelo, Simonterizzo, Petit, Sarah Toscano, Leo Gassman, Elmatadormc7, Axell, Berna, Cioffi, DoDoJ, Iveza e Kamelia.

La capienza così come prevista dalla Prefettura era di circa 9.800 persone, per rispettare i parametri di capienza in sicurezza, con regolamentazione degli accessi mediante biglietti. Numeri all’incirca rispettati e difatti i numeri sono sui 10mila per non parlare di chi ha affollato le vie limitrofe. Dopo diversi anni Trapani quindi riscopre la grande musica pop con un evento come il Green Valley che, dal nome, cerca di essere sostenibile.

