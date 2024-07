“Canottieri Cup” 2024 a Marsala: Niccolò Catini vince l’edizione

Concluso il 7° Torneo Nazionale Open Maschile di tennis “Canottieri Cup” 2024. Un evento organizzato dalla Società Canottieri Marsala, diretta dal presidente dott. Tommaso Angileri, che richiama ogni anno i migliori tennisti della Sicilia. Quest’anno hanno partecipato 61 professionisti, di cui 12 di seconda categoria. La gara ha visto Niccolò Catini (CT Eur Roma – classifica 452 ATP) battere Omar Giacalone (ex ATP 320-CT Palermo) 46 61 64. Per la conclusione del tabellone di terza categoria, Giorgio Parisi batte Daniel Franchino. Per la conclusione del tabellone di quarta categoria, Marco Parisi batte Aleandro Pipitone. In palio un montepremi di 4 mila euro in totale, diviso in maniera proporzionale tra il primo e il secondo classificato, tra i semifinalisti e i perdenti ai quarti.

L’evento, che si è svolto dal 7 al 21 Luglio, è stato realizzato grazie ad un grande lavoro di squadra: primo tra tutti il direttore del torneo Francesco Pulizzi, con il prezioso contributo dei giudici arbitri Massimiliano Ditta e Franco Pugliese, e del direttore di gara, maestro Marcello Franchino. L’edizione di quest’anno è stato sostenuta da un importante pattern di sponsor: Sigel, Dimora La Commare, Medical Center, Ri.Fra, BigMat- Mediedil, Enodoro, oltre che dalla collaborazione di tutto lo staff della Società Canottieri, del maestro Nicola Barraco e della sua famiglia, che hanno dato ospitalità ai giocatori.