Discarica abusiva a Favignana: “Atto d’inciviltà che offende la comunità”￼

La Polizia locale di Favignana ha individuato una discarica abusiva in un’area demaniale in località Grotta delle Anguille, nel versante sud dell’isola. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione. All’interno dell’area sono stati rinvenuti resti di un camper e altri rifiuti illecitamente smaltiti. Gli agenti, coordinati dal comandante Libero Giuseppe Carbone, hanno proceduto già all’individuazione dei responsabili che saranno deferiti all’Autorità giudiziaria.

La Polizia locale e i Carabinieri stanno verificando in queste ore anche altre segnalazioni relative ad abbandoni di rifiuti per procedere nei confronti dei trasgressori. “Questi comportamenti incivili offendono l’intera comunità delle Egadi, impegnata quotidianamente nella tutela e nella valorizzazione del nostro straordinario patrimonio naturale”, dice il sindaco Francesco Forgione. “Ringrazio la Polizia locale e i Carabinieri per il prezioso lavoro svolto a tutela del nostro territorio. Questi episodi, seppure in numero ridotto, rischiano di sporcare l’immagine, oltre che il territorio, delle nostre amate isole. Per queste ragioni rinnovo l’appello al senso di responsabilità e senso civico che so essere della stragrande maggioranza dei cittadini, delle donne, degli uomini, degli anziani e dei giovani delle nostre isole, che ne amano la bellezza e la storia e che vogliono offrire questa immagine, quella vera, alle migliaia di visitatori che scelgono Favignana, Levanzo e Marettimo per le vacanze estive”.