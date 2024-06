Un grosso incendio tra le abitazioni in zona via Mazara, nel centro urbano di Marsala. Del fumo nero intenso è stato segnalato dagli abitanti e l’aria è irrespirabile. Non sembra quindi incendio di sterpaglie ma ben altro. Sul posto stanno accorrendo i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme e accertare la causa delle fiamme.

