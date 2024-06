“Biblioteche in Rete. Giufà nella Valle del Belìce”, l’iniziativa in sei tappe

Nell’ambito delle attività di promozione della lettura, la Soprintendenza per i Beni culturali ed Ambientali di Trapani e la Rete bibliotecaria BiblioTP realizza il progetto “Biblioteche in Rete. Giufà nella Valle del Belìce”, nel quadro del Fondo per la promozione della lettura a cura del inistero della Cultura. Il progetto si avvale della collaborazione della Fondazione Orestiadi di Gibellina e della biblioteca sociale Otium di Marsala. Il percorso Giufà nella Valle del Belìce si rivolge a bambini/e dai 6 agli 11 anni, prevede letture ad alta voce e laboratori a partire dai racconti popolari siciliani raccolti da Giuseppe Pitrè, sino alle più recenti pubblicazioni di albi illustrati e libri del protagonista di storie comiche che da oltre un millennio si tramandano nell’area mediterranea, definendolo alcune volte sciocco alcune volte saggio, che “una ne pensa e centro ne fa”.

Le letture e i laboratori saranno condotti da Gabriele Mercadante, educatore per l’infanzia e l’adolescenza. Il viaggio con Giufà nella valle del Belìce si realizza interamente nel mese di giugno in sei tappe:

Partanna _Biblioteca Comunale, lunedì 17 giugno, ore 16.30-18.30 ;

Calatafimi _Biblioteca Comunale, martedì 18 giugno, ore 16.30-18.30;

Vita _Biblioteca Comunale, mercoledì 19 giugno ore, 16.30-18.30;

Salemi _Castello Normanno Svevo, giovedì 20 giugno, ore 16.30-18.30;

Campobello di Mazara _Biblioteca Comunale, lunedì 24 giugno, ore 16.30-18.30;

_Biblioteca Comunale, lunedì 24 giugno, ore 16.30-18.30; Gibellina Biblioteca Gesualdo Bufalino – MAC, martedì 25 giugno, ore 16.30-18.30.

La partecipazione ai laboratori è gratuita con prenotazione tramite WhatsApp al numero 333 7277176. Posti limitati.