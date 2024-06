Elezioni europee, alle 19 l’affluenza è del 40%. Nelle isole scende al 27%

Aggiornamento ore 19.30: Appare sempre più evidente la differenza tra la media nazionale e quella della circoscrizione Isole in termini di affluenza. Il dato delle 19, diffuso dal Ministero degli Interni racconta che il 40,06% degli italiani si sono recati alle urne per il rinnovo dell’Europarlamento. Ma è netta la differenza tra il Centro Nord, abbondantemente sopra quota 40, l’Italia meridionale (32,78%) e le Isole (27,08%). In Sicilia va un po’ meglio (28,37%) rispetto alla Sardegna (23,48%), che al momento è la regione italiana in cui si è votato di meno.

Tra le province siciliane quella più virtuosa, fin qui, è stata Caltanissetta (32,47%), quella che ha votato meno Ragusa (23,04%). In provincia di Trapani l’affluenza è stata del 29,58%, con i picchi di Mazara del Vallo (60,21%), Castelvetrano (53,68%), Salemi (54,56%) e Salaparuta (55,58%), in cui si vota anche per le amministrative. Molto bassa l’affluenza nel capoluogo (19,94%), così come a Marsala (21,12%).

Di seguito la tabella relativa ai 25 Comuni del trapanese, aggiornata alle ore 19.

Aggiornamento ore 13.30: Il Ministero degli Interni ha diffuso l’aggiornamento dell’affluenza alle ore 12. La media nazionale è del 25,15%. Si conferma il trend di ieri: si vota più al Nord e nell’Italia Centrale, meno al Sud e nella circoscrizione Isole che raggruppa Sicilia e Sardegna (18,08%).

In Sicilia l’affluenza è al 17,82%, mentre nel trapanese è al 17,89%. Si conferma un trend nettamente superiore alla media nei quattro Comuni al voto per le amministrative (Mazara, Castelvetrano, Salaparuta e Salemi)

Di seguito la tabella relativa ai 25 Comuni della provincia con le sezioni, l’affluenza alle 23 di ieri e quella alle 12 di oggi.

***

Con il 10,60% l’Italia insulare è la circoscrizione con la più bassa affluenza registrata nella prima giornata di voto per le elezioni europee. In Sicilia (10,76%) si è votato un po’ di più rispetto alla Sardegna (10%), con un picco registrato nella provincia di Caltanissetta (16,21%). Il dato aggregato della circoscrizione Isole, comunque, è leggermente più alto rispetto al 2019, quando l’affluenza fu del 9,18%. La media nazionale fino alle 23 di ieri sera è del 14,64%.

In provincia di Trapani l’affluenza è stata del 10,93%. Più elevato il flusso ai seggi, come prevedibile, nei Comuni in cui si vota anche per le amministrative: Salaparuta (29,11%), Mazara (26,96%), Castelvetrano (22,49%) e Salemi (20,82%). Negli altri 21 Comuni della provincia seggi quasi vuoti, con percentuali inferiori al 9%: a Trapani ha votato il 7,79% degli aventi diritto, a Marsala il 5,61%, ad Alcamo l’8,55%. Record negativo a San Vito Lo Capo, dove solo il 5,01% dei cittadini ha espresso la propria preferenza

La prossima rilevazione dell’affluenza verrà diffusa all’ora di pranzo. Si potrà votare fino alle 23.