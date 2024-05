Conosci l’importanza del pavimento pelvico? “Motion Lab Sport & Health” propone innovativi metodi di trattamento￼

Il Motion Lab Sport & Health annuncia con orgoglio un approccio innovativo e specializzato nell’allenamento del pavimento pelvico, un’area spesso trascurata ma di fondamentale importanza per il benessere complessivo.

Cos’è il pavimento pelvico

Per chi non conoscesse la sua importanza, quando parliamo di pavimento pelvico intendiamo un insieme di muscoli e legamenti che supportano gli organi pelvici come vescica, uretra, utero, vagina e retto. Questo complesso muscolare, spesso ignorato, svolge un ruolo cruciale nella salute quotidiana e nella qualità della vita. Molte persone non sono consapevoli dell’importanza del pavimento pelvico fino a quando non si trovano a dover affrontare problemi come l’incontinenza urinaria, dolore cronico, disfunzioni sessuali o il prolasso degli organi pelvici.

Motion Lab è il primo ed unico centro a Marsala che si dedica con passione e competenza alla cura e all’allenamento del pavimento pelvico, utilizzando metodi avanzati e personalizzati per affrontare e risolvere queste problematiche, migliorando significativamente la vita dei pazienti.

I problemi che puoi risolvere

Difficoltà a controllare la vescica? L'incontinenza urinaria non deve essere una condanna. Al Motion Lab si aiutano i pazienti a recuperare il controllo e la sicurezza.

Dolori durante i rapporti o problemi di disfunzione sessuale? I muscoli del pavimento pelvico giocano un ruolo chiave nella salute sessuale. Un supporto specializzato aiuta a migliorare la vita intima.

Dolore pelvico cronico? Un approccio mirato può alleviare il dolore e migliorare la qualità della vita, restituendo il benessere che si merita.

Disfunzioni post-partum dopo un parto? Le disfunzioni come la diastasi dei muscoli addominali o il prolasso possono essere trattate efficacemente con i programmi personalizzati del centro.

Le fasi chiave del percorso

Motion Lab, per garantire un recupero e un miglioramento ottimale, propone un percorso suddiviso in queste fasi:

Conoscenza del Pavimento Pelvico: Fornire una comprensione approfondita dell’anatomia e della fisiologia, aiutando a riconoscere l’importanza di questi muscoli. Educazione e Prevenzione: Insegnare tecniche di prevenzione e stili di vita sani per mantenere il pavimento pelvico in salute. Gestione della Gravidanza e Post-Partum: Offrire consigli e esercizi sicuri per proteggere e recuperare la salute pelvica durante e dopo la gravidanza. Fase Riproduttiva e Menopausa: Aiutare a gestire le problematiche legate ai cambiamenti ormonali e fisici durante queste fasi della vita.

Una valutazione accurata della forza e della funzione dei muscoli del pavimento pelvico è fondamentale per sviluppare un piano di trattamento personalizzato. Questo può includere esercizi di rafforzamento, rilassamento e altre terapie specifiche.

Non lasciare che queste problematiche influenzino la vita. Il team di esperti di Motion Lab offre il supporto necessario, affinché tutti possano vivere una vita piena e soddisfacente, in armonia con il proprio corpo.

Come contattare il centro

Motion Lab Sport & Health rappresenta un’eccellenza unica in provincia di Trapani per la riabilitazione e il rafforzamento del pavimento pelvico. Per maggiori informazioni o per prenotare una valutazione, contattare Motion Lab al +39 0923 156 2970, +39 375 6541 950, via email all’indirizzo motionlabsporthealth@gmail.com o visitare la sede e in Via Caduti di Superga 4, a Marsala.