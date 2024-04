Dj Vince e Giacinto Renda firmano un brano insieme ad uno dei produttori più importanti d’Europa – ASCOLTA

Due trapanesi con la passione della musica dance e non solo. Dj Vince e Giacinto Renda firmano un brano dai suoni moderni e la “cassa” coinvolgente. Lo fanno insieme a DBMAFIA, un gruppo di dj/producers capitanato da Luke DB e specializzato nella realizzazione di mashup & bootleg.

Il progetto DBMAFIA

Nasce nel 2014 da un’idea di Luke DB & Fabien Pizar e si espande negli anni anche grazie ad eventi omonimi, al radio show e ai lavori in studio con suoni sempre più ricercati. A fine 2018 il progetto diventa un’etichetta discografica a tutti gli effetti, producendo e rilasciando tracce inedite.

Dj Vince

DJ VINCE, dj/producer originario di Trapani, dove ha iniziato la sua carriera come dj, si è progressivamente affermato sul fronte delle serate trapanesi fino ad arrivare, negli ultimi anni, ad essere uno dei dj più richiesti e apprezzati della vita notturna di tutta la provincia e non solo. Ad oggi è proprietario di uno stabilimento balneare ad Erice, il Caloma Sea Club.

A dicembre del 2023 pubblica il primo singolo dal titolo “TOCALA” su Gas Records, etichetta di Alex Nocera. “TOCALA”, disponibile su tutti i digital stores e Spotify, è un brano energico e travolgente.

Giacinto Renda

Direttamente dalla Vocal Academy di Silvia Mezzanotte, Renda e uno storico membro dei “ChaoMama” che hanno portato al successo italiano e internazionale il brano “El Meneito Beep Bepp” e che oggi cura le sonorità della band EXTRA LARGE. Esperienza e professionalità lo contraddistinguono da sempre.

Il nuovo brano

Un bootleg che ripropone Hideaway un singolo della cantante canadese Kiesza, pubblicato l’11 aprile 2014 come primo estratto dal secondo album in studio Sound of a Woman. Nella versione firmata da Luke DB, Dj Vince e Giacinto Renda si aggiunge all’originale non un semplice groove, ma altri suoni che lo rendono ancora più coinvolgente.