Un allarme bomba è scattato in questi minuti in pieno centro a Marsala. Una vettura dei vigili urbani blocca la via Abele Damiani, i residenti sono preoccupati, perché c’è una borsa sospetta.

Da Palermo stanno arrivando gli artificieri. Potrebbe essere nulla, ma per sicurezza in questi casi devono arrivare le squadre speciali.