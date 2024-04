Lutto nella Medicina siciliana, morto il professore Matteo Florena

PALERMO (ITALPRESS) – Lutto nel mondo della medicina siciliana. E’ morto il professore Matteo Florena, già Professore di Chirurgia Vascolare dell’Università di Palermo, uomo di grande spessore morale, docente e ricercatore di alto profilo, punto di riferimento per generazioni di ricercatori e di chirurghi, in particolar modo nell’ambito della chirurgia vascolare.

Il Commissario Straordinario del Policlinico, Maria Grazia Furnari, esprime il cordoglio dell’Azienda ospedaliera universitaria. “Esprimo alla professoressa Ada Maria Florena e a tutti i familiari i sentimenti sinceri di cordoglio da parte mia e di tutta la Direzione generale – afferma la manager dell’AOUP – nel ricordo del Professore Florena, che nel corso della sua lunga carriera, ha formato generazioni di studenti, come ero anch’io, trasmettendo con dedizione e passione la sua competenza per la chirurgia vascolare e ha assistito migliaia di pazienti con grande umanità”.

Tra le attività svolte, il Professore Florena ha anche ricoperto innumerevoli importanti incarichi istituzionali, tra cui quello di Commissario straordinario dell’ex Opera Universitaria (oggi ERSU). Anche in pensione aveva mantenuto il suo interesse per la ricerca e aveva istituito una borsa di studio da destinare ad un giovane ricercatore dell’Università degli studi di Palermo finalizzata ad approfondire la conoscenza delle caratteristiche nutraceutiche e salutistiche della nocciola dei Nebrodi.

– foto: Policlinico Palermo –

(ITALPRESS).