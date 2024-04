Rcord di iscritti al Campionato Regionale Karting, la serie Tricolore a Triscina dal 19 al 21 aprile

Il terzo round del Campionato Regionale Karting ha fatto segnare il record di 125 iscritti e 116 verificati, numeri altissimi in vista della prova che inaugurerà la serie Tricolore in programma a Triscina, litorale di Castelvetrano, dal 19 al 21 aprile. Il Delegato Fiduciario Daniele Settimo ha espresso il suo compiacimento per l’opportunità data ai piloti siciliani di provare nel migliore dei modi la pista, prima del prestigioso impegno. ”L’idea di un ciclo prolungato di prove libere e gare sulla pista di Triscina che presenta un nuovo layout è stata davvero incisiva. Porgo i complimenti a Gaspare Anastasi ed a tutto il suo staff, che sta preparando l’evento Tricolore con grande meticolosità, dando in particolar modo ai piloti siciliani di prendere confidenza con la nuova parte di tracciato. Da più di un nese gli appuntamenti a Triscina si susseguono, sono certo che questo porterà i suoi frutti rendendo i nostri portacolori ancora più competitivi. Intanto la risposta si è vista con il record di presenze. Noi come federazione seguiremo le vicende del Campionato Italiano con il nostro supporto e con la consueta attenzione per il “vivaio” che il Karting rappresenta per il Motorsport.

Il terzo round del campionato Regionale oltre a far segnare numeri record ha messo in scena come sempre nelle gare di Kart, appassionanti sfide in tutte le categorie. In particolare nella classe regina 125, che sarà prova clou anche del Campionato Italiano, c’è stato il rientro vincente Simone Alogna, il giovane trapanese che già si è fatto notare per un paio di presenze alla Monte Erice sulle auto da turismo nella velocità Montagna. Alogna ha vinto la categoria con ben 33 piloti al via, dopo la squalifica del messinese Angelo Lombardo, che era stato il primo sul traguardo e aveva ottenuto il miglior tempo sul giro in gara in 44.888, in qualifica e aveva vinto la pre-finale. Il trapanese del Taccetta Team ha completato i 17 giri del circuito in 13’02”329, seconda piazza per il compagno di scuderia Ragusano Salvatore Gentile giunto all’ arrivo con un divario di 8”469 di un soffio davanti al nisseno Salvatore Migliore. Eccellente la prestazione del Palermitano Antonio Tramontana anche lui Taccetta Team, che ha chiuso quarto assoluto, imponendosi fra gli Over. In evidenza anche il siracusano Michael Paparo del team Moster k, risalito in 7^ posizione con grandi sorpassi dopo essere partito dall’ultima fila a causa del ritiro in Pre Finale.

Nelle altre classi: Matteo Galfano ha vinto la sfida a tre in MINI 60, davanti ad Andrea Lunetta e Samuele Rosato; In Mini Gr 3 Under 10, vittoria di Simone Nicoletti del Castorina Racing che, su 10 giri ha fatto segnare 9’00”198, secondo il maltese Jon Tonna Ayrton del Bm Sport e terzo Pietro Ingegneri del Team Piazza. Nella Mini GR 3 dei più grandi, ancora primato per il Castorina Racing con Renato Schillaci che ha chiuso la sua prova in 8’54”936, secondo Zane Pace del SVM racing e terzo Vito Bigione Junior e quarto Vito Laudicina tutti all’arrivo in poco più di mezzo secondo. Nelle categorie cadetti in OK-N Junior terzo successo stagionale consecutivo per Antonio Bonomo. Il portacolori del Leotta Team ha preceduto all’arrivo dopo 14 giri con il tempo di 11’22”565 Giuseppe Mignacca del Team Antonello Racing e Salvatore Tumbarello del Tripoli Motorsport; nella Over invece successo di Salvatore Sardo della VRT Motorsport con il tempo di 11’12”396, secondo Matteo Puglisi con un divario di soli 288 centesimi e terzo Giuseppe Papillo , entrambi del Castorina Racing.

Tornando alle categorie con il cambio: Riccardo Orlando del Team Cerchia ha vinto la Kz2 Rookie in 11?02”835 davanti a Giuseppe Di Dio del BM Motorsport e a Francesco Mastrolembo del Ruffino Racing. Federico Aglieri Rinella del Team Antonello Racing si è imposto con il tempo di 11’08”337 in Kzn under davanti a Giuseppe Nicolosi e ad Alessandro De Pasquale del team Lombardo. Rosario Di Benedetto sempre per il team Lombardo è risultato il migliore degli Over.