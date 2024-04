Il Trapani Calcio 1905 vince contro il Siracusa ed è in Lega Pro. I granata, in una grande festa, ieri sera ha battuto in un Provinciale sold out, il Siracusa per 1 a 0, staccando il pass per il prossimo Campionato e vincendo il girone I di Serie D con quattro turni di anticipo. Decisivo un gol di Balla a inizio ripresa.

Il Trapani mancava dai professionisti dalla stagione 2019-2020, quando a seguito della retrocessione dalla B alla C fu costretto a ripartire dalla Serie D.