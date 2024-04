No scorie nei nostri territori, i sindaci trapanesi protestano al Tempio di Segesta

Da Alessandria a Trapani un forte “no” al deposito delle scorie sui territori. Sindaci e cittadini oggi si sono ritrovati al Tempio di Segesta per formare una catena umana contro il deposito di rifiuti radioattivi a Trapani, in particolare nei territori di Calatafimi e della frazione trapanese di Fulgatore, siti individuati dalla Sogin, società incaricata dal Ministero dell’Ambiente per lo smaltimento di rifiuti altamente radioattivi. La manifestazione di protesta è iniziata alle ore 10 con il presidente del comitato contro i rifiuti Massimo Fundarò e i sindaci Giacomo Tranchida e Francesco Gruppuso che hanno invitato il presidente della Regione Renato Schifani, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e gli altri ‘colleghi’ della Provincia alla protesta simbolica.

“La vocazione naturalistica e turistica dei territori individuati e le motivazioni contenute nella relazione tecnico scientifica prodotta – scrivono i componenti del comitato – dicono che i siti sono assolutamente non idonei a diventare deposito di tutte le scorie nucleari d’Italia”.