Dirigenti scolastici ‘a rapporto’ allo Scientifico di Marsala per parlare di “Didattica inclusiva”

Si è svolto venerdì 5 aprile nell’Aula Magna del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala, l’incontro di formazione organizzato da A.N.DI.S., Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, sezione di Trapani e C&C, Apple Premium Partner e Apple Authorised Education Specialist. “La collaborazione tra Scuola e Apple – dice la dirigente dell’I.T.E.T. Garibaldi, Loana Giacalone nonchè Presidente della sezione A.N.DI.S. Trapani – nasce da un Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Istruzione e Apple Distribution International Limited. Una Convenzione attiva tra A.N.DI.S Nazionale e C&C, Apple Premium Partner e Apple Authorised Education Specialist, rinnova il rapporto di collaborazione tra le scuole, in questo caso scuole A.N.DI.S., con Apple attraverso i suoi Apple Professional Learning Specialist”.

L’incontro, dal titolo “Didattica inclusiva nella scuola”, ha visto al tavolo dei relatori oltre la Presidente di A.N.DI.S. Trapani, anche Giuseppe Inglese, Dirigente Tecnico Ispettivo del Ministero Istruzione nella Regione Lazio, Emanuele Silvestri Education Area Manager C&C, Andrea Maricelli Apple Professional Learning Specialist, Daniele e Marco Lombardo di Behavior Labs. Grande la partecipazione di dirigenti A.N.DI.S. e loro docenti. Di grande interesse i temi affrontati, proprio dopo pochi giorni dalla Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo.

La Giacalone chiarisce come sia “… fondamentale è l’impegno della scuola a progettare iter formativi ad hoc nel rispetto di ciascuno studente. Importantissimo è creare condizioni di apprendimento ottimali che mettano ogni studente nelle condizioni di scoprire, valorizzare ed esprimere al massimo il proprio potenziale. La didattica inclusiva è in questo un vero e proprio orientamento educativo. Solo se l’ambiente è favorevole, le strategie progettate riflettono concretamente i contesti ambientali e la conoscenza delle necessità e caratteristiche degli alunni, è possibile davvero creare inclusione. Riflettere su questi temi, tenendo conto anche che ora la nuova realtà scolastica si muove in un contesto che è principalmente digitale, dove i mezzi, l’ambiente e i tempi sono radicalmente diversi, permette di ripensare alle strategie didattiche e pensare ad un cambio radicale di paradigma. Ringrazio tutta la sezione A.N.DI.S.Trapani per la collaborazione, in particolare la collega Fiorella Florio, componente della sezione, per avere ospitato l’incontro presso l’aula magna della sua scuola. Un sentito ringraziamento agli esperti C&C, Apple Premium Partner”.