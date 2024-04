Marsala. Lavori alla condotta idrica, i cittadini: “Via Falconara asfalta una ventina di giorni fa”

Con un provvedimento della Polizia Municipale di Marsala sono state disposte variazioni alla circolazione veicolare in via Falconara, traversa di via Roma, all’altezza del civico 80, per i lavori, iniziati ieri, di sostituzione della rete idrica. Qui, fino all’11 aprile – nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 17 – resterà in vigore il divieto di transito e sosta veicolare, al fine di consentire i lavori connessi alla sostituzione di rete idrica. Sarà obbligo dell’Impresa esecutrice dei lavori provvedere alla collocazione della relativa segnaletica, nonché assicurare il transito veicolare a residenti, titolari di passi carrai e operatori commerciali.

Alcuni residenti della zona nonchè lettori però, ci hanno scritto e posto all’attenzione una vicenda che, purtroppo, non accade di rado anzi. Il manto della via Falconara infatti, era stato asfalto una ventina di giorni fa circa e adesso deve essere di nuovo scarificato per consentire i lavori. Gli abitanti non ci stanno e chiedono chiarimenti all’Amministrazione comunale, visti i continui disagi nella zona. In passato lo stesso era accaduto in altre arterie di collegamento tra la via Roma e la via Mazzini. Per non parlare del rifacimento “bi-colore” della carreggiata, così come lamentano qualche mese fa dai marsalesi che abitano la zona di Via del Fante-viale Whitaker, che di certo non è un decoro urbano molto rispettoso.