Un brutto incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi in contrada Addolorata nei pressi del bar del Cacciatore. Lo scontro ha visto una moto contro una vettura e ad avere la peggio è stato il giovane a bordo delle due ruote. Si tratta di Mario Abate, il padre è conosciuto in Città per un’attività commerciale. Sul posto sono giunti per rilevare l’incidente e regolare il traffico, la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco, nonchè un’ambulanza del 118. Ma per il ragazzo non c’è nulla da fare: è deceduto all’ospedale di Marsala.