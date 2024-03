Danni nel trapanese a causa del vento, a Marsala si stacca un grosso ramo in centro

Ci sono diversi danni in Provincia di Trapani a causa del vento che ha toccato punte di 150 km/h e i Vigli del Fuoco si stanno mobilitando. Dopo i disagi all’aeroporto di Birgi, diversi sono i cartelli stradali volati via, come i mastelli di chi non li ha ritirati vedendo come il vento ieri sera si alzasse, le antenne tv, pali della luce e del telefono, rami e alberi si sono abbattuti. Come è accaduto in via Garibaldi, dove si è staccato un grosso ramo di ulivo finendo lungo la via, nel centro storico di Marsala.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti.