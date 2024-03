“Non vogliamo essere serviti da un ragazzo di colore”. Accade in un agriturismo in provincia di Trapani. La solidarietà dei titolari

Sulla pagina Fb dell’agriturismo Vultaggio in contrada Dattilo nel comune di Misiliscemi in provincia di Trapani è apparso il seguente post pubblicato dalla proprietà dell’azienza.

“Ieri è successa una cosa che ci ha lasciato senza parole e molto amareggiati! Per chi non lo conoscesse, vi presentiamo Amza, un nostro collaboratore di sala… Camerunense. E’ un instancabile lavoratore, garbato e gentile. Ieri sera abbiamo avuto la spiacevole presenza di alcune persone che ci hanno fatto la richiesta di non voler essere serviti dal “ragazzo di colore”. Vorremmo chiarire e comunicare che da noi l’accoglienza e l’inclusione è un modo di pensare e di vivere. Vorremmo chiarire e comunicare che se tra i nostri clienti o ospiti ci sia qualcuno che non ha piacere nell’essere servito da Amza o da qualsiasi altro nostro collaboratore per motivi non strettamente professionali, non sarà il benvenuto e non verrà servito affatto da nessun altro”.

La famiglia Vultaggio e tutto lo staff.